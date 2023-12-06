Собянин: в Москве построят два логистических комплекса и офисное здание

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ТиНАО Москвы построят два логистических комплекса по программе стимулирования создания мест приложения труда. Также многофункциональный офисный комплекс появится в Обручевском районе.

Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Логистические комплексы расположатся рядом с деревнями Сенькино-Секерино и Терехово. Там будет создано около 9,4 тыс. рабочих мест, отметил Собянин.

Многофункциональный офисный комплекс будут находиться на улице Академика Семенихина. Там смогут работать 1,5 тыс. человек.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что с начала 2023 года в столице ввели в эксплуатацию 523 объекта капитального строительства общей площадью более 11,6 млн кв. м.