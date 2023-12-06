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Минцифры обсуждает расширение категорий IT-специалистов с отсрочкой от армии

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Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Минцифры России рассматривает вопрос расширения категорий IT-специалистов для получения отсрочки от срочной службы в армии.
Минцифры обсуждает расширение категорий IT-специалистов с отсрочкой от армии
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в ходе «правительственного часа» в Государственной думе.

«Минцифры сейчас прорабатывает вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан (работающих в сфере IT. — RT) для которых будет распространена мера отсрочки от срочной службы», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что возраст отсрочки от срочной службы в армии России для сотрудников IT-компаний с 1 января будет повышен с 27 до 30 лет.

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