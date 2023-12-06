Бастрыкин проконтролирует расселение челябинцев из аварийного дома

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту отсутствия расселения аварийного дома в Миньяре (Челябинская область).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, здание 1955 года постройки признали аварийным в 2019 году, но жителей до сих пор не расселили.

В доме нет отопления, воды, не работает канализация.

Жильцы неоднократно обращались в мэрию Миньяра, но безрезультатно.

Доклад о результатах расследования поручено представить и. о. руководителя регионального управления ведомства Алексею Колбасину.

Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, связанного с отравлением 41 сотрудника строительной организации на Камчатке.