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Обрабатывающие предприятия Москвы нарастили объём производства на 16%

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с января по октябрь текущего года обрабатывающие предприятия столицы увеличили объём производства на 16%. Это на 21,4% превышает показатель аналогичного периода 2022 года.
Обрабатывающие предприятия Москвы нарастили объём производства на 16%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди обрабатывающих производств лидируют предприятия по выпуску одежды, электрического оборудования и комплектующих для автотранспорта.

«Объём отгрузки промышленных предприятий Москвы с января по октябрь составил около 8,4 трлн рублей, что на 5,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — отметил вице-мэр.

Ранее НСН со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщала, что столица предоставит инвесторам больше 9 га земли для реализации четырёх промышленных масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

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