Обрабатывающие предприятия Москвы нарастили объём производства на 16%
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Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Среди обрабатывающих производств лидируют предприятия по выпуску одежды, электрического оборудования и комплектующих для автотранспорта.
«Объём отгрузки промышленных предприятий Москвы с января по октябрь составил около 8,4 трлн рублей, что на 5,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — отметил вице-мэр.
Ранее НСН со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщала, что столица предоставит инвесторам больше 9 га земли для реализации четырёх промышленных масштабных инвестиционных проектов (МаИП).