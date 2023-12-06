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Суд в Москве оштрафовал TikTok на 800 тысяч рублей из-за зацеперов

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал TikTok на 800 тыс. рублей за неудаление роликов о так называемых зацеперах.
Суд в Москве оштрафовал TikTok на 800 тысяч рублей из-за зацеперов
  • Gettyimages.ru

Об этом РИА Новости рассказали в суде.

«TikTok Pte. Ltd. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.50 КоАП России. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. рублей», — сказала собеседница.

Уточняется, что причиной штрафа стал протокол Роскомнадзора о неудалении роликов о зацеперах.

Ранее мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы обязал мессенджер Telegram выплатить 4 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещённую информацию.

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