ВСУ второй день подряд выпустили по Белгородской области около 70 снарядов
- РИА Новости
По словам Гладкова, за минувшие сутки украинская армия подвергла обстрелам все семь приграничных муниципалитетов области. Всего было выпущено 68 снарядов, в числе которых — три устройства с БПЛА.
«Также в Наумовке и Красном Хуторе с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству. В данных населённых пунктах никто не пострадал, разрушений нет», — написал Гладков в личном Telegram-канале.
Губернатор региона уточнил, что ещё один осколочный боеприпас был сброшен с украинского дрона в селе Новая Таволжанка.
Ранее сообщалось, что российские системы ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских дронов в Белгородской области.