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ВСУ второй день подряд выпустили по Белгородской области около 70 снарядов

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Белгородская область вновь подверглась массированному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, украинские военные второй день подряд выпустили по ней около 70 снарядов.
ВСУ второй день подряд выпустили по Белгородской области около 70 снарядов
  • РИА Новости

По словам Гладкова, за минувшие сутки украинская армия подвергла обстрелам все семь приграничных муниципалитетов области. Всего было выпущено 68 снарядов, в числе которых — три устройства с БПЛА.

«Также в Наумовке и Красном Хуторе с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству. В данных населённых пунктах никто не пострадал, разрушений нет», — написал Гладков в личном Telegram-канале.

Губернатор региона уточнил, что ещё один осколочный боеприпас был сброшен с украинского дрона в селе Новая Таволжанка.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских дронов в Белгородской области.

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