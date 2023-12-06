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Аналитики выяснили, какие автомобили покупали россияне в разное время года

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Новое исследование показало, что россияне покупают разные марки автомобилей, как новых, так и с пробегом, в зависимости от времени года. Так, в 2023 году зимой чаще приобретали машины марки Kia, а летом — Lada.
Аналитики выяснили, какие автомобили покупали россияне в разное время года
  • РИА Новости
  • © Николай Хижняк

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «СберАвто».

«Зимой российские автомобилисты чаще всего приобретали автомобили марок Kia (на них приходилось 10% от всех сделок), Toyota (8%), Hyundai (8%), Volkswagen (8%), Lada (7%), Nissan (6%), BMW (5%), Ford (4%), Mercedes-Benz (4%) и Skoda (4%)», — говорится в исследовании.

В период с марта по май 2023 года первенство вновь было у Kia (10%), второе и третье места заняли Lada и Toyota (9% и 8% соответственно).

Летом на первое место по востребованности впервые вышла марка Lada с долей в 10%, а KIA впервые потеряла процентный пункт (9%). Далее следовали Toyota (9%), Hyundai, Nissan и Volkswagen (по 6%), BMW (5%), Ford, Honda и Mercedes-Benz (по 4%).

Осенью Lada закрепила своё первенство в топе марок (12%; +2 п.п.), говорится в исследовании.

Ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических работ в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Алексей Михан беседе с НСН посоветовал следить за состоянием аккумуляторной батареи электросамоката зимой.

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