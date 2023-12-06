В общежитии Хабаровска прошёл рейд после избиения двух студентов мигрантами

В СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО заявили, что в общежитии Хабаровска прошёл рейд после того, как мигранты избили двух учащихся местного вуза.

Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.

По данным следствия, вечером 28 ноября в общежитии Тихоокеанского государственного университета трое студентов — уроженцев Таджикистана сначала грубо нарушали общественный порядок, а после публично избили двух российских студентов.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство по мотивам национальной ненависти).

«Следствием при участии сотрудников УФСБ России... проведены процессуальные действия в общежитии, 27 мигрантов опрошены в следственном управлении по обстоятельствам произошедшего, выявлены трое подозреваемых», — говорится в заявлении.

Уточняется, что рейд проводился также при активном сотрудничестве с УМВД России по Хабаровскому краю, а также при поддержке ОМОН «Амурский» Росгвардии.

Ранее сообщалось, что после массовой драки в Санкт-Петербурге в полицию доставили 13 мигрантов.