Силы ПВО сбили три беспилотника самолётного типа над Белгородским районом

Система ПВО сбила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа над Белгородским районом.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито три БПЛА самолётного типа. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он в Telegram.

Уточняется, что из-за упавших обломков повреждён один легковой автомобиль в посёлке Репное.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что российские силы ПВО в ночь на 5 декабря суммарно перехватили или уничтожили над Азовским морем и Крымом 41 беспилотник ВСУ.