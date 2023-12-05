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Силы ПВО сбили три беспилотника самолётного типа над Белгородским районом

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Система ПВО сбила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа над Белгородским районом.
Силы ПВО сбили три беспилотника самолётного типа над Белгородским районом
  • РИА Новости
  • © Сергей Мальгавко

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито три БПЛА самолётного типа. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он в Telegram.

Уточняется, что из-за упавших обломков повреждён один легковой автомобиль в посёлке Репное.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что российские силы ПВО в ночь на 5 декабря суммарно перехватили или уничтожили над Азовским морем и Крымом 41 беспилотник ВСУ.

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