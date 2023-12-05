Путин проиллюстрировал проблему бюрократии шуткой про автомат Калашникова

Российский лидер Владимир Путин на заседании набсовета «Движения первых» заявил о проблеме бюрократии в России, рассказав анекдот про автомат Калашникова.

«Чего ни начни, чего ни делай, в конце концов у нас получается автомат Калашникова», — пошутил президент.

По его словам, так же происходит и с бюрократией: какое бы мероприятие ни началось, всё равно это впоследствии обрастает бюрократией.

Организаторы «Движения первых» заверили Путина, что бюрократами они не станут.

В конце октября глава государства заявил, что ракетно-космическая отрасль нуждается в расчистке от бюрократии.

Он подчеркнул необходимость избавить сферу от избыточного регулирования и излишних требований.