RT в Telegram
Подпишись

Путин проиллюстрировал проблему бюрократии шуткой про автомат Калашникова

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин на заседании набсовета «Движения первых» заявил о проблеме бюрократии в России, рассказав анекдот про автомат Калашникова.
Путин проиллюстрировал проблему бюрократии шуткой про автомат Калашникова
  • globallookpress.com
  • © President Of Russia/Keystone Press Agency

«Чего ни начни, чего ни делай, в конце концов у нас получается автомат Калашникова», — пошутил президент. 

По его словам, так же происходит и с бюрократией: какое бы мероприятие ни началось, всё равно это впоследствии обрастает бюрократией.

Организаторы «Движения первых» заверили Путина, что бюрократами они не станут.

В конце октября глава государства заявил, что ракетно-космическая отрасль нуждается в расчистке от бюрократии.

Он подчеркнул необходимость избавить сферу от избыточного регулирования и излишних требований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить