Путин проиллюстрировал проблему бюрократии шуткой про автомат Калашникова
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- © President Of Russia/Keystone Press Agency
«Чего ни начни, чего ни делай, в конце концов у нас получается автомат Калашникова», — пошутил президент.
По его словам, так же происходит и с бюрократией: какое бы мероприятие ни началось, всё равно это впоследствии обрастает бюрократией.
Организаторы «Движения первых» заверили Путина, что бюрократами они не станут.
В конце октября глава государства заявил, что ракетно-космическая отрасль нуждается в расчистке от бюрократии.
Он подчеркнул необходимость избавить сферу от избыточного регулирования и излишних требований.