Госдума приняла постановление о прекращении полномочий депутата Блоцкого
- РИА Новости
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Об этом пишет «Парламентская газета».
Блоцкий избирался депутатом Государственной думы VII созыва и занимал должность заместителя председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам.
29 ноября в Госдуму внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий Блоцкого с 4 декабря.
1 ноября Госдума проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутата нижней палаты российского парламента от ЛДПР Василия Власова и депутата от фракции «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова.