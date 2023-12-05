Госдума приняла постановление о прекращении полномочий депутата Блоцкого

Госдума приняла проект постановления о прекращении полномочий депутата Владимира Блоцкого (КПРФ). Ранее он сам написал заявление о сложении депутатских полномочий.

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Об этом пишет «Парламентская газета». Блоцкий избирался депутатом Государственной думы VII созыва и занимал должность заместителя председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам. 29 ноября в Госдуму внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий Блоцкого с 4 декабря. 1 ноября Госдума проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутата нижней палаты российского парламента от ЛДПР Василия Власова и депутата от фракции «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова.