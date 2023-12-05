Число электрозарядных станций выросло до 120 в Нижегородской области

Зампредседателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев заявил, что в регионе число электрозарядных станций увеличилось до 120.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Станции установлены как в крупных городах — Нижнем Новгороде, Арзамасе, Дзержинске, так и в райцентрах, где есть промпредприятия и туристический потенциал», — сказал Горев.

Отмечается, что также электрозарядные станции появились вблизи крупных автомагистралей в городе Бор, в Кстове, Выксе, Павлове, Балахне, Заволжье, Богородске, Городце, Дивееве, Лыскове, Семёнове, Сергаче, Починках.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области появится 14 зарядных станций для электробусов.