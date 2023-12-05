Пять объектов благоустройства стали лучшими в Свердловской области
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Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на департамент информационной политики региона.
Объекты определили в ходе народного голосования.
Лидером конкурса стал Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», за него проголосовали более 12 тыс. жителей.
Также в пятёрку вошли Карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината, волейбольный клуб «Уралочка», Алапаевская узкоколейная железная дорога и Невьянская наклонная башня.
Конкурс учреждён главой региона Евгением Куйвашевым.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что большая часть работ по комплексной реставрации ансамбля Донского ставропигиального мужского монастыря выполнена.