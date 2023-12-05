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Пять объектов благоустройства стали лучшими в Свердловской области

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В Свердловской области определили лучшие объекты благоустройства. Они завоевали лидерство в конкурсе «Достояние Среднего Урала».
Пять объектов благоустройства стали лучшими в Свердловской области
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Potashkin

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на департамент информационной политики региона.

Объекты определили в ходе народного голосования.

Лидером конкурса стал Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», за него проголосовали более 12 тыс. жителей.

Также в пятёрку вошли Карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината, волейбольный клуб «Уралочка», Алапаевская узкоколейная железная дорога и Невьянская наклонная башня.

Конкурс учреждён главой региона Евгением Куйвашевым.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что большая часть работ по комплексной реставрации ансамбля Донского ставропигиального мужского монастыря выполнена.

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