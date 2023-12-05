В Тверской области вынесли приговор по делу о незаконной рубке леса

В Тверской области Осташковский суд огласил приговор по уголовному делу о незаконной рубке леса с ущербом на сумму 22 млн рублей.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

По имеющейся информации, обвиняемый летом 2021 года нанял работников для рубки сосны, ели, берёзы, ольхи и осины. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима, а также взыскал с него в счёт бюджета Осташковского округа сумму причинённого ущерба в размере 22 млн рублей.

Ранее сообщалось, что объём незаконных рубок леса в Кировской области сократился вдвое.