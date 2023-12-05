Пенсионер из Донецка рассказал, что десять лет вывозит из-под обстрелов раненых животных

Бывший авиационный инженер радиолокационной связи аэропорта Донецка Валерий Субин десять лет вывозит из-под обстрелов раненых животных.

В 2014 году его вместе с коллегами освободили от работы, однако мужчина всё равно ходил на территорию аэропорта, где подкармливал котят. С того времени он помог десяткам животных, оставленных хозяевами в посёлке Спартак, который находится в 100 м от линии фронта.

«У нас на селе было около 20 кошек, когда приехали — увидели пятерых котят и кошку. Все они были раненые. И ещё один раненый пёс. Я их забрал и лечил, одной глазик капал несколько месяцев, был риск, что придётся удалять, но спасли», — поделился Субин с корреспондентом RT.

Сейчас у него дома 12 кошек, а всю пенсию он тратит на животных, также ему помогают волонтёры. Дети мужчины живут в Ростове, однако сам он уезжать не собирается, так как не хочет бросать животных.

Ранее сообщалось, что питомник в Донецке стал прибежищем для брошенных из-за военных действий животных. Там живут 800 собак и пять кошек.