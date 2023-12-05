В Нижегородской области осудили на три года условно женщину за фейки о ВС России
- РИА Новости
Как установил суд, фигурантка на лекциях «распространяла проукраинскую идеологию будущим госслужащим». Помимо этого, она внушала учащимся враждебное отношение к собственному государству.
«Судом женщине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с лишением права занимать определённые должности на срок два года. Приговор Советского районного суда Нижнего Новгорода вступил в законную силу», — цитирует заявление РИА Новости.
Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил женщину к шести годам тюрьмы за фейки о ВС России.