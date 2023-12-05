В Нижегородской области осудили на три года условно женщину за фейки о ВС России

Пресс-служба регионального управления ФСБ заявила, что суд в Нижегородской области приговорил к трём годам условно бывшего доцента кафедры финансов и правового регулирования финансового рынка Нижегородского института управления РАНХиГС за распространение ложной информации о ВС России.

Как установил суд, фигурантка на лекциях «распространяла проукраинскую идеологию будущим госслужащим». Помимо этого, она внушала учащимся враждебное отношение к собственному государству.

«Судом женщине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с лишением права занимать определённые должности на срок два года. Приговор Советского районного суда Нижнего Новгорода вступил в законную силу», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил женщину к шести годам тюрьмы за фейки о ВС России.