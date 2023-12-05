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В Москве приступили к отделочным работам на станции метро «ЗИЛ»

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В Москве завершился этап строительства подземного вестибюля станции метро «ЗИЛ» Троицкой линии, включающий возведение основных конструкций. Специалисты приступили к черновой отделке.
В Москве приступили к отделочным работам на станции метро «ЗИЛ»

Об этом сообщает телеканал «360».

«В подземном вестибюле будущей станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро выполнены монолитные работы, строители приступили к устройству кирпичной кладки перегородок в служебных помещениях и черновым архитектурно-отделочным работам», — рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

«ЗИЛ» станет конечной станцией Троицкой линии, протяжённость которой более 40 км. Она свяжет МЦК и городской округ Троицк. Линией смогут пользоваться до 1,5 млн жителей района.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в январе — октябре 2023 года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 167 проверок на строящихся объектах столичного метро.

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