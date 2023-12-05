В столице выпустили лимитированную серию «Троек» для влюблённых в Москву
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.
«На карте вы увидите знаковые места города: Красную площадь, сталинские высотки, Москва-Сити и другие достопримечательности», — сказано в пресс-релизе.
«Тройки» выпущены совместно с кадровыми сервисами правительства Москвы ограниченным тиражом.
Ранее НСН сообщала, что в Москве выпустили ограниченную серию транспортных карт «Тройка» с лучшими снимками дикой природы от победителей Международного конкурса фотографии The Golden Turtle.