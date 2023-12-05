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В столице выпустили лимитированную серию «Троек» для влюблённых в Москву

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Тематические «Тройки» для влюблённых в Москву «Твой город — твоё дело» появились в продаже в кассах Кольцевой линии Московского метрополитена.
В столице выпустили лимитированную серию «Троек» для влюблённых в Москву
  • Gettyimages.ru
  • © sergunt

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.

«На карте вы увидите знаковые места города: Красную площадь, сталинские высотки, Москва-Сити и другие достопримечательности», — сказано в пресс-релизе.

«Тройки» выпущены совместно с кадровыми сервисами правительства Москвы ограниченным тиражом.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выпустили ограниченную серию транспортных карт «Тройка» с лучшими снимками дикой природы от победителей Международного конкурса фотографии The Golden Turtle.

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