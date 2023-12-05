Суд на Сахалине дал 6 лет колонии военному, самовольно оставившему зону СВО
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба суда.
«За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК России, военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет», — говорится в сообщении.
Кроме того, решением суда военного лишили воинского звания гвардии ефрейтор.
Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего почти к трём годам колонии за отказ отправиться в зону проведения спецоперации.