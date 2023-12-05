RT в Telegram
Подпишись

Суд на Сахалине дал 6 лет колонии военному, самовольно оставившему зону СВО

Короткая ссылка
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима российского военнослужащего, который самовольно покинул зону специальной военной операции.
Суд на Сахалине дал 6 лет колонии военному, самовольно оставившему зону СВО
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба суда.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК России, военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет», — говорится в сообщении.

Кроме того, решением суда военного лишили воинского звания гвардии ефрейтор.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего почти к трём годам колонии за отказ отправиться в зону проведения спецоперации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить