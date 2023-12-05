Суд на Сахалине дал 6 лет колонии военному, самовольно оставившему зону СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима российского военнослужащего, который самовольно покинул зону специальной военной операции.

Об этом информирует пресс-служба суда.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК России, военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет», — говорится в сообщении.

Кроме того, решением суда военного лишили воинского звания гвардии ефрейтор.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего почти к трём годам колонии за отказ отправиться в зону проведения спецоперации.