СК: отец признался в убийстве годовалого сына в Туле
- РИА Новости
Правоохранители задержали мужчину и предъявили ему обвинение. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли орудие убийства, допросили свидетелей, а также провели следственные действия с обвиняемым и назначили экспертизы.
Уточняется, что, по данным следствия, 4 декабря в квартире в Ленинском районе было найдено тело малолетнего мальчика 2022 года рождения с ножевым ранением. Следователи установили, что к убийству ребёнка мог быть причастен его отец.
Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Тулы обнаружено тело малолетнего мальчика 2022 года рождения с ножевым ранением.