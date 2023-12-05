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СК: отец признался в убийстве годовалого сына в Туле

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Отец, который подозревается в убийстве годовалого ребёнка в Туле, во время допроса признал собственную вину, говорится в заявлении СУ СК России по Тульской области.
СК: отец признался в убийстве годовалого сына в Туле
  • РИА Новости

Правоохранители задержали мужчину и предъявили ему обвинение. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли орудие убийства, допросили свидетелей, а также провели следственные действия с обвиняемым и назначили экспертизы.

Уточняется, что, по данным следствия, 4 декабря в квартире в Ленинском районе было найдено тело малолетнего мальчика 2022 года рождения с ножевым ранением. Следователи установили, что к убийству ребёнка мог быть причастен его отец.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Тулы обнаружено тело малолетнего мальчика 2022 года рождения с ножевым ранением.

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