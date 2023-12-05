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Аналитик Муртазин посоветовал не покупать реплики гаджетов из-за низкого качества

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил покупателей, выбирающих реплики — смартфоны, наушники, часы или планшеты, что их производители не придерживаются тех стандартов качества, которые соблюдаются при производстве оригинала.
Аналитик Муртазин посоветовал не покупать реплики гаджетов из-за низкого качества
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Такие товары являются лишь внешней копией, однако это продукты другого качества, объяснил специалист в интервью Радио Sputnik.

По мнению эксперта, даже низкая цена реплик не оправдывает их покупку, поскольку реплика — это просто низкокачественная подделка.

«Лучше всё-таки рассматривать другие бренды (оригинальную продукцию малоизвестных брендов. — RT), потому что тогда вы покупаете нормальное устройство, производители которого отвечают за него, и это не подделка», — подытожил Муртазин.

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