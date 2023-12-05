Свыше десяти тысяч жителей Находки остались без отопления из-за аварии на сетях
Свыше 10 тыс. жителей Находки Приморского края остались без отопления из-за порыва магистральной сети теплоснабжения.
Информация об этом появилась в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Отмечается, что нормативным уровнем коммунального ресурса не обеспечены более 80 домов.
Ранее почти 200 тыс. абонентов остались без света в Донецке из-за непогоды.
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