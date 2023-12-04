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Минюст включил «Российский комитет действия» в реестр нежелательных организаций

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Российское Министерство юстиции включило литовскую «Российский комитет действия» и немецкую «Академическую сеть Восточной Европы» в перечень нежелательных на территории России организаций.
Минюст включил «Российский комитет действия» в реестр нежелательных организаций
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства. 

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность этих организаций.

Ранее Минюст России внёс Center for European Policy Analysis в реестр нежелательных организаций. 

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