Минюст включил «Российский комитет действия» в реестр нежелательных организаций
Российское Министерство юстиции включило литовскую «Российский комитет действия» и немецкую «Академическую сеть Восточной Европы» в перечень нежелательных на территории России организаций.
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность этих организаций.
Ранее Минюст России внёс Center for European Policy Analysis в реестр нежелательных организаций.
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