Минюст включил «Российский комитет действия» в реестр нежелательных организаций

Российское Министерство юстиции включило литовскую «Российский комитет действия» и немецкую «Академическую сеть Восточной Европы» в перечень нежелательных на территории России организаций.

РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства. Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность этих организаций. Ранее Минюст России внёс Center for European Policy Analysis в реестр нежелательных организаций.