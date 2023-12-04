Поисковики с Ямала нашли останки более 130 бойцов за пять лет
Об этом сообщает «Ямал 1».
Как рассказал командир отряда Владимир Соколов, в состав поисковой группы входят школьники, учителя, пенсионеры, работающие ямальцы и даже целые семьи. В настоящее время в отряде больше 65 человек.
«Наше самое главное достижение — останки двоих красноармейцев передали родным. Ещё по семи идут поиски», — отметил Соколов.
В 2024 году в планах отряда отправиться в экспедицию в Новгородскую область.
Ранее сообщалось, что поисковики обнаружили останки пилотов советского штурмовика Ил-2 в окрестностях Керчи.