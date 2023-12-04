В Ленобласти назначили нового детского омбудсмена
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Её кандидатуру утвердили депутаты областного парламента, сообщает Выборг ТВ.
«Я искренне верю, что многодетные семьи — будущее великой и могучей России. Мы должны сделать всё зависящее от каждого из нас, чтобы детство было безопасным, здоровым, обеспечить равные возможности и доступное образование для всех детей», — заявила Толстова.
Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова избрана председателем комиссии по правам человека СНГ на два года.