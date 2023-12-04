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В Ленобласти назначили нового детского омбудсмена

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В Ленинградской области вступила в должность Татьяна Толстова, новый уполномоченный по правам ребёнка.
В Ленобласти назначили нового детского омбудсмена
  • Gettyimages.ru

Её кандидатуру утвердили депутаты областного парламента, сообщает Выборг ТВ.

«Я искренне верю, что многодетные семьи — будущее великой и могучей России. Мы должны сделать всё зависящее от каждого из нас, чтобы детство было безопасным, здоровым, обеспечить равные возможности и доступное образование для всех детей», — заявила Толстова.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова избрана председателем комиссии по правам человека СНГ на два года.

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