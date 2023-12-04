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Число пользователей сервисов аренды электросамокатов достигло 36 млн в этом году

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В 2023 году число пользователей сервисов аренды электросамокатов в России выросло вдвое — с 18 млн до 36,5 млн человек.
Число пользователей сервисов аренды электросамокатов достигло 36 млн в этом году
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса кикшеринга «Юрент».

Так, электросамокатом воспользовался каждый третий житель российских городов в уходящем году. Согласно исследованию, около трети пользователей — люди в возрасте 18—24 лет, чуть более трети (34,7%) — люди в возрасте 25—34 лет, около четверти аудитории (23,1%) — пользователи до 44 лет и 11% пользователей — старше 45 лет.

Большинство поездок (87%) в минувшем сезоне совершались для передвижения по городу на короткие расстояния — до 20 минут.

Ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических работ в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Алексей Михан в беседе с НСН посоветовал следить за состоянием аккумуляторной батареи электросамоката зимой.

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