Число пользователей сервисов аренды электросамокатов достигло 36 млн в этом году

В 2023 году число пользователей сервисов аренды электросамокатов в России выросло вдвое — с 18 млн до 36,5 млн человек.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса кикшеринга «Юрент».

Так, электросамокатом воспользовался каждый третий житель российских городов в уходящем году. Согласно исследованию, около трети пользователей — люди в возрасте 18—24 лет, чуть более трети (34,7%) — люди в возрасте 25—34 лет, около четверти аудитории (23,1%) — пользователи до 44 лет и 11% пользователей — старше 45 лет.

Большинство поездок (87%) в минувшем сезоне совершались для передвижения по городу на короткие расстояния — до 20 минут.

Ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических работ в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Алексей Михан в беседе с НСН посоветовал следить за состоянием аккумуляторной батареи электросамоката зимой.