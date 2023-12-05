В Москве пройдёт X Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»

В Москве 13 декабря пройдёт X Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес», организаторами которого являются Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и компания «Иннопрактика».

Мероприятие пройдёт в очном формате. Его ключевой темой будет «Совокупный суверенитет 2.0: эффективные пути взаимодействия науки, бизнеса, культуры и власти».

Спикерами пленарного заседания будут вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров и другие.

В рамках конгресса на трёх территориях будут проведены 16 мероприятий.

Так, на территории HR состоятся сессии, которые будут посвящены новым форматам сотрудничества вузов, бизнеса и государственных структур, а также вопросам трансфера компетенций.

На территории «Технологическое предпринимательство» будут обсуждаться возможности развития приоритетных для достижения совокупного суверенитета технологий — квантовой связи, искусственного интеллекта, других высокотехнологичных направлений.

На территории «Наука, культура и спорт» представители указанных сфер проведут дискуссии на тему поддержки молодых учёных, обсудят новые модели образования, инновации в спорте, культурных инициативах и роли молодёжных движений в парадигме национальной идентичности России.

Также на конгрессе состоится выставка картин и скульптур студентов Школы Иннопрактики из разных стран мира и выступление чемпионов России по танцевальному спорту Ксении Пятахиной и Алексея Долгушина.

Кроме того, запланирована концертная программа с оркестром «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Автором одного из произведений является искусственный интеллект.

В выставочной зоне конгресса продюсерский центр «Инсайт Люди» и молодежное сообщество ВЫЗОВ организуют креативное пространство «Новые лица» с видеостудией, где молодые учёные и другие участники конгресса смогут создать видеовизитки, рассказав о себе и своих достижениях, а также поделиться впечатлением от мероприятия.