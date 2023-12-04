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В Карелии рассказали о развитии туристического потенциала региона

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Член правительства Карелии, министр экономического развития республики Олег Ермолаев рассказал, что власти развивают инфраструктуру в местах, вызывающих наибольший интерес у туристов.
В Карелии рассказали о развитии туристического потенциала региона
  • Gettyimages.ru

Одно из таких мест — Беломорские петроглифы, поделился министр в ходе беседы в пресс-центре НСН.

«Не так давно они были включены в список объектов под охраной ЮНЕСКО, сегодня это уникальный памятник археологический — рисунки на скалах, которым 5 тыс. лет», — сказал Ермолаев.

По его словам, там создан павильон с доступом к петроглифам, а также развивается инфраструктура: строится мост и гостиница, достраивается дорога. Ежегодно в это место приезжают порядка 12—15 тыс. человек.

Другой популярный горный парк — Рускеала, его ежегодно посещают до 700 тыс. туристов, добавил Ермолаев, отметив, что в республике «есть и другие интересные локации».

Ранее сообщалось, что в Челябинске создадут туристический паспорт, включающий максимально полные данные о городе как о туристическом объекте.

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