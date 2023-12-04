РИА Новости: фура въехала в колонну Росгвардии на трассе М-4 «Дон»

Фура въехала в колонну Росгвардии на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По предварительным данным, один человек погиб, ещё четверо получили травмы.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Новорижском шоссе в Подмосковье из-за скользкой дороги и снегопада произошло столкновение 20 автомобилей.

Также URA.RU сообщало, что прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проводит доследственную проверку, чтобы установить причины пожара, который возник в салоне рейсового автобуса, когда там находились пассажиры.