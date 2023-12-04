РИА Новости: фура въехала в колонну Росгвардии на трассе М-4 «Дон»
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По предварительным данным, один человек погиб, ещё четверо получили травмы.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что на Новорижском шоссе в Подмосковье из-за скользкой дороги и снегопада произошло столкновение 20 автомобилей.
Также URA.RU сообщало, что прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проводит доследственную проверку, чтобы установить причины пожара, который возник в салоне рейсового автобуса, когда там находились пассажиры.