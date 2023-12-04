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РИА Новости: фура въехала в колонну Росгвардии на трассе М-4 «Дон»

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Фура въехала в колонну Росгвардии на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
РИА Новости: фура въехала в колонну Росгвардии на трассе М-4 «Дон»
  • РИА Новости

По предварительным данным, один человек погиб, ещё четверо получили травмы. 

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Новорижском шоссе в Подмосковье из-за скользкой дороги и снегопада произошло столкновение 20 автомобилей.

Также URA.RU сообщало, что прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проводит доследственную проверку, чтобы установить причины пожара, который возник в салоне рейсового автобуса, когда там находились пассажиры.

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