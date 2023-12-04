В Брянской думе опровергли переименование улицы в Брянске в честь Адама Кадырова
- © Пресс-служба главы Чеченской Республики
«Сегодня, 4 декабря, официальный сайт Брянской областной думы был взломан», — заявили в законодательном органе.
Отмечается, что неизвестные изменили материал о заседании парламента, которое состоялось 29 ноября.
В сообщении говорится, что после этого ряд Telegram-каналов опубликовал недостоверные данные о принятом решении присвоить одной из улиц в Брянске имя Адама Кадырова.
«Данная информация не соответствует действительности!» — подчеркнули в Брянской областной думе.
6 ноября глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил 15-летнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову высшую государственную награду республики — орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».