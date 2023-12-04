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Под Керчью после шторма обнаружили воинское захоронение

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После ноябрьского шторма в Керчи, в районе микрорайона Героевское обнаружены останки 11 воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.
Под Керчью после шторма обнаружили воинское захоронение
  • РИА Новости

Захоронение находилось на месте высадки Эльтигенского десанта, рассказал командир поискового отряда «Керчь» ПО «Крымский Рубеж» ДОСААФ России по Крыму Виктор Густой в беседе с «Крым 24».

Братскую могилу обнаружили местные жители и сообщили поисковикам.

По найденной у одного из бойцов номерной медали «За боевые заслуги» установят личность бойца и, возможно, всей группы.

Ранее сообщалось, что в посёлке Большое Голоустное в Иркутской области найдены кости с размытого кладбища.

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