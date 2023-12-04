Под Керчью после шторма обнаружили воинское захоронение
- РИА Новости
Захоронение находилось на месте высадки Эльтигенского десанта, рассказал командир поискового отряда «Керчь» ПО «Крымский Рубеж» ДОСААФ России по Крыму Виктор Густой в беседе с «Крым 24».
Братскую могилу обнаружили местные жители и сообщили поисковикам.
По найденной у одного из бойцов номерной медали «За боевые заслуги» установят личность бойца и, возможно, всей группы.
Ранее сообщалось, что в посёлке Большое Голоустное в Иркутской области найдены кости с размытого кладбища.