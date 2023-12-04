RT в Telegram
Подпишись

Власти Петербурга сообщили о росте заболеваемости COVID-19

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге зафиксирован рост заболеваемости COVID-19, выросла госпитализация граждан в стационары, говорится в сообщении городского Комитета по здравоохранению.
Власти Петербурга сообщили о росте заболеваемости COVID-19
  • РИА Новости

«В Петербурге на прошлой неделе выросла госпитализация пациентов в инфекционные стационары на 16,8% по сравнению с предыдущей неделей», — сказано в заявлении.

Из-за роста заболеваемости Городская больница №38 имени Семашко была полностью перепрофилирована, там открылось 250 инфекционных коек. В городской больнице №20 число коек увеличено до 430.

Отмечается, что всего для пациентов с COVID-19 и пневмонией в городе развёрнуто 2237 коек, свободно 578.

Ранее сообщалось, что в Тульской области в течение недели, с 20 по 26 ноября, зарегистрировали 198 новых случаев заболевания коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить