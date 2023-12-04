Власти Петербурга сообщили о росте заболеваемости COVID-19

В Санкт-Петербурге зафиксирован рост заболеваемости COVID-19, выросла госпитализация граждан в стационары, говорится в сообщении городского Комитета по здравоохранению.

«В Петербурге на прошлой неделе выросла госпитализация пациентов в инфекционные стационары на 16,8% по сравнению с предыдущей неделей», — сказано в заявлении.

Из-за роста заболеваемости Городская больница №38 имени Семашко была полностью перепрофилирована, там открылось 250 инфекционных коек. В городской больнице №20 число коек увеличено до 430.

Отмечается, что всего для пациентов с COVID-19 и пневмонией в городе развёрнуто 2237 коек, свободно 578.

Ранее сообщалось, что в Тульской области в течение недели, с 20 по 26 ноября, зарегистрировали 198 новых случаев заболевания коронавирусом.