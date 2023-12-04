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Мэр Сочи Копайгородский: ущерб пляжам от шторма превысил 200 млн рублей

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что ущерб, который был нанесён пляжной инфраструктуре города в результате шторма, составил более 200 млн рублей.
Мэр Сочи Копайгородский: ущерб пляжам от шторма превысил 200 млн рублей
  • РИА Новости

«Ноябрьская стихия нанесла значительный ущерб пляжной инфраструктуре, только по ней он составил более 200 млн рублей», — написал он в своём Telegram-канале.

Мэр добавил, что основные восстановительные работы были выполнены в кратчайшие сроки, а зимние пляжи готовы к приёму гостей на 80%. По его словам, после шторма в первую очередь были приведены в порядок морские набережные.

30 ноября глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что предварительный ущерб из-за непогоды в республике составил 39,7 млрд рублей.

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