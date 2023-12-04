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Оценщик Кулаков посоветовал покупать квартиру в праздники

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Президент Региональной ассоциации оценщиков профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков сообщил, что на вторичном рынке цены в среднем выросли на 8,6% в течение года и тенденций к снижению пока нет.
Оценщик Кулаков посоветовал покупать квартиру в праздники
  • Gettyimages.ru

Наибольший рост показали цены на однокомнатные квартиры в Москве — средняя цена объекта достигла 11 млн рублей, сообщил он в интервью Радио Sputnik.

«Такой ценовой рекорд остудил спрос, но цены при этом сохранили свой уровень», — отметил Кулаков.

Желающим приобрести квартиру на первичном рынке специалист посоветовал держать деньги на депозите и следить за сообщениями о скидках и акциях от застройщиков.

Скидки на недвижимость традиционно действуют летом, когда отмечается сезонный спад спроса на жильё, а также в период праздников, например в январе, добавил эксперт. По его словам, в этот период можно сэкономить 5—15% стоимости жилья.

Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, член экспертного совета при комитете Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вера Москвина в беседе с «Радио 1» заявила, что договор играет важную роль даже при краткосрочной аренде жилья.

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