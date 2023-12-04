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Собянин рассказал о ходе строительства участка МСД

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что готовность участка Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе составляет 45%.
Собянин рассказал о ходе строительства участка МСД

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Участок пройдёт по тоннелю под 32-м км МКАД, мосту над рекой Битцей, тоннелю под Симферопольским шоссе и эстакаде над Варшавским шоссе, отметил мэр.

По словам Собянина, этот участок завершит формирование МСД с выездом на Симферопольское и Варшавское шоссе, а также на трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что в столице в текущем году улучшено 100 маршрутов наземного транспорта возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД) с учётом пожеланий граждан.

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