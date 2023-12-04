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«Известия»: за первые полгода 2023 года доходы компаний из России упали вдвое

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За первое полугодие текущего года доходы российских компаний упали в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
«Известия»: за первые полгода 2023 года доходы компаний из России упали вдвое
  • Gettyimages.ru
  • © primeimages

Об этом говорится в материале газеты «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

По представленным данным, за первые полгода 2023 года общий доход компаний составил 342 трлн рублей. В прошлом году за такой же период компании получили 694,1 трлн рублей.

Например, выручка компании «Газпром» снизилась на 36%, «Роснефти» — на 8%, «Лукойла» — на 12, «НОВАТЭКа» — на 9%. Однако в X5 Group выручка выросла на 17,3%.

Поясняется, что прибыль рассчитывают исходя из отчётности на основании деклараций по налогу на доход компаний по показателям «доходы от реализации» и «внереализационные доходы», не учитывая расходов налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, что прибыль «Роснефти» в III квартале текущего года достигла 467 млрд рублей.

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