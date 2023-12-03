RT в Telegram
Подпишись

Два ДТП с участием фур и легковушек произошло в Подмосковье из-за снега

Короткая ссылка
Восемь автомобилей, включая грузовые машины, столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Московской области. Причиной двух ДТП стал сильный снегопад.
Два ДТП с участием фур и легковушек произошло в Подмосковье из-за снега
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

Как сообщает ТАСС, участниками первой аварии, которая произошло на 55-м километре трассы, стали шесть легковых автомобилей, а также одна фура.

Вторая авария произошла чуть дальше по трассе. Там фура врезалась в отбойник, после чего вылетела в кювет. Прицеп же остался стоять на дороге.

Ранее сообщалось, что на Новорижском шоссе в Подмосковье из-за скользкой дороги и обильного снегопада столкнулись 20 автомобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить