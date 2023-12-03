Два ДТП с участием фур и легковушек произошло в Подмосковье из-за снега
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Как сообщает ТАСС, участниками первой аварии, которая произошло на 55-м километре трассы, стали шесть легковых автомобилей, а также одна фура.
Вторая авария произошла чуть дальше по трассе. Там фура врезалась в отбойник, после чего вылетела в кювет. Прицеп же остался стоять на дороге.
Ранее сообщалось, что на Новорижском шоссе в Подмосковье из-за скользкой дороги и обильного снегопада столкнулись 20 автомобилей.