Два ДТП с участием фур и легковушек произошло в Подмосковье из-за снега

Восемь автомобилей, включая грузовые машины, столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Московской области. Причиной двух ДТП стал сильный снегопад.

Как сообщает ТАСС, участниками первой аварии, которая произошло на 55-м километре трассы, стали шесть легковых автомобилей, а также одна фура.

Вторая авария произошла чуть дальше по трассе. Там фура врезалась в отбойник, после чего вылетела в кювет. Прицеп же остался стоять на дороге.

Ранее сообщалось, что на Новорижском шоссе в Подмосковье из-за скользкой дороги и обильного снегопада столкнулись 20 автомобилей.