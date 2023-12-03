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Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома в Уфе

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Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома в Уфе, информирует пресс-служба МЧС России по Башкирии.
Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома в Уфе

По данным ведомства, пожар произошёл в ночь на 3 декабря.

Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли из квартиры в бессознательном состоянии мужчину 1946 года рождения и женщину 1953 года рождения.

«К сожалению, через 30 минут мужчина погиб в машине скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Женщину госпитализировали, её состояние оценивается как тяжёлое.

Ранее стало известно, что женщина и трое детей погибли в результате пожара в двухэтажном доме в посёлке Охотск Хабаровского края.

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