РВИО: более 2 млн солдат пропали без вести в период Великой Отечественной войны

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков рассказал, что к настоящему моменту пропавшими без вести в период Великой Отечественной войны всё ещё считаются более 2 млн советских солдат.

Об этом Мягков рассказал в беседе с РИА Новости.

«Работа по поиску павших в Великую Отечественную солдат Красной армии продолжается до сих пор — пропавшими без вести сегодня числятся более 2 млн человек», — сказал собеседник агентства.

Мягков добавил, что благодаря стараниям поисковиков неизвестных советских солдат с каждым годом становится всё меньше, однако процесс их опознавания и перезахоронения займёт по меньшей мере несколько десятков лет.

Ранее стало известно, что поисковики обнаружили останки пилотов советского штурмовика Ил-2 в окрестностях Керчи.