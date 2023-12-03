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РВИО: более 2 млн солдат пропали без вести в период Великой Отечественной войны

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Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков рассказал, что к настоящему моменту пропавшими без вести в период Великой Отечественной войны всё ещё считаются более 2 млн советских солдат.
РВИО: более 2 млн солдат пропали без вести в период Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом Мягков рассказал в беседе с РИА Новости.

«Работа по поиску павших в Великую Отечественную солдат Красной армии продолжается до сих пор — пропавшими без вести сегодня числятся более 2 млн человек», — сказал собеседник агентства.

Мягков добавил, что благодаря стараниям поисковиков неизвестных советских солдат с каждым годом становится всё меньше, однако процесс их опознавания и перезахоронения займёт по меньшей мере несколько десятков лет.

Ранее стало известно, что поисковики обнаружили останки пилотов советского штурмовика Ил-2 в окрестностях Керчи.

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