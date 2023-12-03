РВИО: более 2 млн солдат пропали без вести в период Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Об этом Мягков рассказал в беседе с РИА Новости.
«Работа по поиску павших в Великую Отечественную солдат Красной армии продолжается до сих пор — пропавшими без вести сегодня числятся более 2 млн человек», — сказал собеседник агентства.
Мягков добавил, что благодаря стараниям поисковиков неизвестных советских солдат с каждым годом становится всё меньше, однако процесс их опознавания и перезахоронения займёт по меньшей мере несколько десятков лет.
Ранее стало известно, что поисковики обнаружили останки пилотов советского штурмовика Ил-2 в окрестностях Керчи.