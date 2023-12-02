Герой Советского Союза Солуянов умер в возрасте 69 лет
Герой Советского Союза, генерал-майор воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов умер на 70-м году жизни. Об этом сообщил член центрального правления «Союза десантников России» Валерий Юрьев.
- © РИА Новости / Александр Кряжев
«Да, умер», — приводит ТАСС его слова.
Отмечается, что Солуянов проявил мужество и героизм в ходе конфликта в Афганистане.
В феврале в Тюмени в честь героя афганской войны Сергея Свиридова назвали улицу.
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