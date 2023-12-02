Герой клипа на песню «Тает лёд» Денис Степанов из Ухты погиб в зоне спецоперации
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Об этом сообщает «Вести.Ru» со ссылкой на руководителя администрации Ухты Магомеда Османова.
«Он настоящий мужчина, воин. Он взял на себя груз ответственности и перед лицом опасности выполнил сложную боевую работу», — отметил он.
Османов добавил, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь.
Уточняется, что Степанов служил стрелком — помощником гранатомётчика стрелкового отделения.
О его гибели также 17 ноября сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба.
25 ноября в Молодёжном театре на Фонтанке сообщили, что заслуженная артистка России, актриса театра и кино Наталия Дмитриева скончалась на 79-м году жизни в Санкт-Петербурге.