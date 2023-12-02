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Герой клипа на песню «Тает лёд» Денис Степанов из Ухты погиб в зоне спецоперации

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В зоне спецоперации погиб Денис Степанов из Ухты, который принимал участие в клипе «Тает лёд» группы «Грибы» в 2017 году.
Герой клипа на песню «Тает лёд» Денис Степанов из Ухты погиб в зоне спецоперации
  • Gettyimages.ru
  • © jorgeantonio

Об этом сообщает «Вести.Ru» со ссылкой на руководителя администрации Ухты Магомеда Османова.

«Он настоящий мужчина, воин. Он взял на себя груз ответственности и перед лицом опасности выполнил сложную боевую работу», — отметил он.

Османов добавил, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь.

Уточняется, что Степанов служил стрелком — помощником гранатомётчика стрелкового отделения.

О его гибели также 17 ноября сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба.

25 ноября в Молодёжном театре на Фонтанке сообщили, что заслуженная артистка России, актриса театра и кино Наталия Дмитриева скончалась на 79-м году жизни в Санкт-Петербурге.

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