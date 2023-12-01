В Петербурге курьер угрожал водителю топором и повредил такси

Курьер угрожал топором и повредил такси во дворе в Адмиралтейском районе Петербурга.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленобласти.

Отмечается, что в полицию Адмиралтейского района обратился водитель такси с сообщением о том, что курьер угрожал ему топором и повредил автомобиль.

«Проводится проверка, полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее автобус сбил женщину, которая переходила по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора в Санкт-Петербурге.