В Петербурге курьер угрожал водителю топором и повредил такси
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Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленобласти.
Отмечается, что в полицию Адмиралтейского района обратился водитель такси с сообщением о том, что курьер угрожал ему топором и повредил автомобиль.
«Проводится проверка, полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее автобус сбил женщину, которая переходила по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора в Санкт-Петербурге.