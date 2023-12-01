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В Петербурге курьер угрожал водителю топором и повредил такси

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Курьер угрожал топором и повредил такси во дворе в Адмиралтейском районе Петербурга.
В Петербурге курьер угрожал водителю топором и повредил такси
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленобласти.

Отмечается, что в полицию Адмиралтейского района обратился водитель такси с сообщением о том, что курьер угрожал ему топором и повредил автомобиль.

«Проводится проверка, полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее автобус сбил женщину, которая переходила по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора в Санкт-Петербурге.

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