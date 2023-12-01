Перед судом в ХМАО предстанет командир воздушного судна

Суд Сургута Ханты-Мансийского автономного округа рассмотрит уголовное дело в отношении командира воздушного судна, который допустил ошибку в пилотировании при выполнении авиарейса.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

По имеющейся информации, инцидент произошёл в августе 2023 года. Командир вертолёта Ми-8 выполнял рейс в районе Унтыгейского месторождения Сургутского района. Во время пилотирования он допустил ошибку, что привело к столкновению вертолёта с землёй.

«В результате происшествия двум пассажирам причинён тяжкий вред здоровью, а собственнику вертолёта — материальный ущерб на сумму свыше 240 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что самолёт «Аэрофлота», летевший из Москвы, утром 1 декабря совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.