Суды назначили 242 участникам беспорядков в Махачкале аресты и штрафы

Суды в Дагестане назначили административные аресты на срок до десяти суток, штрафы и обязательные работы 242 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

«Судами республики на сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях, возбуждённых после беспорядков в аэропорту по статьям 19.3, 20.1 и 20.2 КоАП России», — отметила Мамаева.

По её словам, в том числе 104 правонарушителя получили административный арест. 94 участников беспорядков суды оштрафовали на сумму от 3 до 10 тыс. рублей. Ещё 42 нарушителям суды назначили обязательные работы.