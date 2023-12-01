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В Москве продавец шаурмы погнался с ножом за недовольным покупателем

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В Москве продавец из киоска шаурмы устроил погоню с ножом за покупателем, который остался недоволен едой, сообщили в пресс-службе полиции.
В Москве продавец шаурмы погнался с ножом за недовольным покупателем
  • Gettyimages.ru
  • © smirart

Инцидент произошёл на улице Таганской. Полицейские задержали мужчину с ножом и доставили его в ОМВД.

В правоохранительных органах уточнили в разговоре с ТАСС, что после словесного конфликта продавец киоска, вооружившись ножом, «побежал за покупателем, при этом угрожая расправой».

Доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов ранее в беседе с RT рассказал о последствиях нарушения норм при приготовлении шаурмы.

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