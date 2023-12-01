В Москве продавец шаурмы погнался с ножом за недовольным покупателем
- Gettyimages.ru
- © smirart
Инцидент произошёл на улице Таганской. Полицейские задержали мужчину с ножом и доставили его в ОМВД.
В правоохранительных органах уточнили в разговоре с ТАСС, что после словесного конфликта продавец киоска, вооружившись ножом, «побежал за покупателем, при этом угрожая расправой».
Доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов ранее в беседе с RT рассказал о последствиях нарушения норм при приготовлении шаурмы.