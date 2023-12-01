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В Казани зафиксировали 1140 ДТП в текущем году

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В Казани произошло 1140 ДТП с начала года. Об этом рассказал начальник Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения при УМВД России по городу Эльнар Садриев.
В Казани зафиксировали 1140 ДТП в текущем году
  • РИА Новости

По его данным, в авариях погибли 28 человек, ещё 1326 человек получили травмы различной степени тяжести, передаёт ГТРК «Татарстан».    

Также 16 из 19 погибших пешеходов переходили проезжую часть в неположенных местах, отметил Садриев.

Наиболее распространёнными видами происшествий на дорогах Казани являются столкновения между автомобилями, наезды на пешеходов и столкновения с неподвижными транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что за период с января по октябрь 2023 года в Тульской области произошло 108 ДТП с участием детей.

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