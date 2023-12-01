В Казани зафиксировали 1140 ДТП в текущем году
- РИА Новости
По его данным, в авариях погибли 28 человек, ещё 1326 человек получили травмы различной степени тяжести, передаёт ГТРК «Татарстан».
Также 16 из 19 погибших пешеходов переходили проезжую часть в неположенных местах, отметил Садриев.
Наиболее распространёнными видами происшествий на дорогах Казани являются столкновения между автомобилями, наезды на пешеходов и столкновения с неподвижными транспортными средствами.
Ранее сообщалось, что за период с января по октябрь 2023 года в Тульской области произошло 108 ДТП с участием детей.