В Казани зафиксировали 1140 ДТП в текущем году

В Казани произошло 1140 ДТП с начала года. Об этом рассказал начальник Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения при УМВД России по городу Эльнар Садриев.

По его данным, в авариях погибли 28 человек, ещё 1326 человек получили травмы различной степени тяжести, передаёт ГТРК «Татарстан».

Также 16 из 19 погибших пешеходов переходили проезжую часть в неположенных местах, отметил Садриев.

Наиболее распространёнными видами происшествий на дорогах Казани являются столкновения между автомобилями, наезды на пешеходов и столкновения с неподвижными транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что за период с января по октябрь 2023 года в Тульской области произошло 108 ДТП с участием детей.