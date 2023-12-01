В Подмосковных парках зажгли праздничную иллюминацию
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- © Jean-Claude Caprara
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Как отметил Хайкин, в парках украшены входные группы, установлены яркие иллюминации, оборудованы тёплые зоны с очагами, звучит музыка.
«Это позволяет создать у каждого гостя парка праздничное настроение в преддверии Нового года», — подчеркнул министр.
Также в парках Подмосковья установили 112 новогодних ёлок и более 850 ярких световых фигур.
Ранее сообщалось, что ёлку в центре Ставрополя зажгут 14 декабря.