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В Подмосковных парках зажгли праздничную иллюминацию

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Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал о подготовке региональных парков к новогодним праздникам.
В Подмосковных парках зажгли праздничную иллюминацию
  • Gettyimages.ru
  • © Jean-Claude Caprara

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отметил Хайкин, в парках украшены входные группы, установлены яркие иллюминации, оборудованы тёплые зоны с очагами, звучит музыка.

«Это позволяет создать у каждого гостя парка праздничное настроение в преддверии Нового года», — подчеркнул министр.

Также в парках Подмосковья установили 112 новогодних ёлок и более 850 ярких световых фигур.

Ранее сообщалось, что ёлку в центре Ставрополя зажгут 14 декабря.

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