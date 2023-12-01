В ЯНАО определили лучшего социального предпринимателя в сфере допобразования

В Ямало-Ненецком автономном округе подвели итоги регионального конкурса «Лучший социальный предприниматель в сфере дополнительного образования».

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Ямала.

Первое место в номинации «Лучший социальный предприниматель в сфере дополнительного образования» завоевала Оксана Коломиец из Ноябрьска с проектом интерактивного смартцентра.

Ей и ещё двум финалистам вручили дипломы и сертификаты на обучение номиналом от 60 до 100 тыс. рублей. Ещё шесть человек наградили в дополнительных специальных номинациях.

Организатор мероприятия — Центр инноваций социальной сферы агентства Ямала «Мой бизнес». Конкурс провели в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области 18 человек одержали победу в конкурсе работ аспирантов региональных вузов и научных организаций.