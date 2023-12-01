В МЧС Кубани назвали частые причины пожаров в жилых домах

В пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что всего с начала года силами ведомства ликвидировано более 9 тыс. пожаров, большинство из них — в жилом фонде.

Об этом информирует «СвоёТВ».

Также в ведомстве назвали самые частые причины ЧП. Так, пожары возникают из-за неправильной установки или неисправности печей и дымовых труб, нарушения правил безопасности при использовании печного оборудования, электронагревательных приборов и неосторожного обращения с огнём.

Кроме того, возникновению пожаров способствует асоциальный образ жизни и оставление детей без присмотра, а также отсутствие пожарных извещателей, добавили в МЧС.

Ранее в МЧС сообщали, что на Ямале произошло 730 пожаров с начала года, в 256 случаях причиной стала неисправная электропроводка.