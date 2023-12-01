Песков: Путин 1 декабря проведёт совещание с постоянными членами СБ России

Российский президент Владимир Путин 1 декабря проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, президент работает в своей резиденции в Ново-Огарёве.

«В середине дня он имеет в виду провести совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в Кремле проинформируют о темах, которые будут рассматривать на совещании.

24 ноября Путин на совещании с членами Совбеза России предложил обсудить работу российских заграничных учреждений, а также отношения с соседями на постсоветском пространстве.